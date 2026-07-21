В США запустят новый сериал про Робокопа 21.07.2026, 21:24

Проект состоит из восьми серий.

Медиакорпорация Amazon MGM Studios покажет на своей платформе Prime Video новый сериал про робота-полицейского Алекса Мерфи. Проект состоит из восьми серий и является продолжением многолетней франшизы «Робокоп», основанной на фильме Пола Верхувена 1987 года.

После выхода первого фильма было снято несколько продолжений и ремейков, два телесериала и два анимационных сериала. О сроках выхода в эфир нового сериала пока не сообщается.

Руководить проектом будет телевизионный сценарист, режиссер и продюсер Питер Око, участвовавший в создании таких сериалов, как «Ложа 49» и «Офис». Подробности сюжета нового сериала про робкопа не раскрываются. СМИ сообщают, что речь, как и в оригинальном фильме, пойдет о «корпоративной жадности» и «неоднозначных проектах по внедрению роботов в полицейскую работу».

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