Ущерб от пожара на складах Wildberries превысил годовые бюджеты 53 регионов РФ 5 21.07.2026, 21:46

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Дотла сгорели склады площадью 350 тысяч кв метров.

Удар по логистическим хабам Wildberries в Подмосковье и Тамбовской области, в результате которых дотла сгорели склады площадью 350 тысяч кв метров, может стать одной из самых «дорогих» по ущербу среди атак ВСУ, пишет The Moscow Times.

Помимо двух центров стоимостью около 30 млрд рублей, которые обрабатывали несколько миллионов товаров в день, пожары уничтожили товары на сумму как минимум 150 млрд рублей, оценивает ведущий аналитик российского исследовательского агентства Data Insight Сергей Семко. Это «осторожная оценка», подчеркивает он: стоимость сгоревших товарных остатков может достигать 170-230 млрд рублей.

В результате общий ущерб от пожара, по самым низким подсчетам, составит 180 млрд рублей — сумму, которая превышает годовые бюджеты 53 российских регионов. Среди них — Омская область (178,6 млрд рублей), Белгородская область (177,3 млрд рублей), Удмутрия (172,6 млрд рублей), Тульская область (169,6 млрд рублей).

Годовой бюджет Ивановской области (88,5 млрд рублей) ущерб от пожара превышает вдвое; Орловской области (61 млрд рублей) — втрое; а бюджеты беднейших регионов — Калмыкии (35,3 млрд рублей), Ненецкого АО (30,5 млрд рублей) и Еврейской автономной области (28,1 млрд рублей) — практически в 6 раз.

Хотя основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания прорабатывает возможность компесанций потерявшим свои товары продавцам, в теории на это потребуется сумма, сопоставимая со всей годовой прибылью Wildberries: в прошлом году она составила 175 млрд рублей, напоминает Forbes. При этом за две недели до атаки — 7 июля — вступила в силу обновленная оферта Wildberries, согласно которой компания сняла с себя ответственность за утрату товаров в результате атак беспилотников, ракет и других боеприпасов.

Шансы продавцов, принявших оферту, в суде минимальны, говорит адвокат Константин Степанов: маркетплейс внес атаки БПЛА в перечень форс-мажора, а ссылаться на одностороннее изменение договора сложно, так как оферта считается принятой селлером в момент акцепта. Несмотря на заявления Ким, Wildberries уже ведет себя «странно», обращает внимание управляющий партнер юридической компании «Правовая Помощь» Александр Тарасенко: в личных кабинетах селлеров отчеты об остатках, которые находились на сгоревших складах, просто исчезли, а именно эти данные дают надежду продавцам получить компенсацию.

Расширение украинских ударов на российские логистические центры, если станет не разовой акцией, а системной кампанией, сулит «явно негативные» долгосрочные последствия для экономики, предупреждает главный экономист Bloomberg Economics по РФ Екатерина Власова. Компаниям придется тратить больше на безопасность, распределение запасов и новые складские мощности, поясняет она, а это в конечном итоге выльется в цены для потребителей и, как следствие, ускорение инфляции.

Ранее сайт Charter97.org писал, что после пожара на складе Wildberries российским продавцам отказались выплачивать компенсацию.

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