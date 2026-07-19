Белоруска добивается от Wildberries компенсации

Белоруска добивается от Wildberries компенсации10
- 19.07.2026, 10:33
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Ее товар сгорел на складе в Электростале.
Владелица белорусского магазина Pando4ka.by рассказала, что отправила новую партию товара на Wildberries примерно за две с половиной недели до атаки дронов Вооруженных сил Украины на логистический центр в Электростали.
«Моя работа сгорела сегодня. Два года я пробивалась на этой площадке, а теперь мои карточки просто гасят, если товара нет на складе», — написала она в Threads.
Сколько именно продукции находилось на складе и какие убытки понесла предпринимательница, она публично не уточнила. Однако для бизнеса потери не сводятся к стоимости сгоревшей партии.
Дело в том, что если товара нет на складе, карточка перестает приносить продажи и постепенно опускается в выдаче Wildberries. Из-за этого продавец рискует потерять не только саму продукцию, но и результат двухлетней работы — отзывы, узнаваемость, позиции в поиске и поток покупателей.
Сейчас Pando4ka.by призывает клиентов оформлять заказы напрямую, с доставкой через «Белпочту» и «Европочту».
«Wildberries вырос в миллиардный бизнес именно за счет нас, простых продавцов. Я требую компенсировать людям убытки», — заявила предпринимательница.
Напомним, в ночь на 18 июля украинские беспилотники нанесли удар по логистическому центру-складу Wildberries в подмосковной Электростали.
@charter97.org Белорусы могут отсудить миллионы у Wildberries? #беларусь #новости #wildberries #маркетплейс #бизнес #товары #тренды #тикток #рекомендации #вирусно ♬ оригинальный звук - Хартия97