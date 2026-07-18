Вот вам и ответ, зачем били по Wildberries Сергей Пархоменко

18.07.2026, 20:44

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На маркетплейсе продавались комплектующие для боевых дронов.

По поводу сегодняшнего обстрела складов Wildberries в Электростали (Московская область) и Котовске (Тамбовская область).

Сегодня утром новость об этих обстрелах была совсем еще свежей, когда я говорил в прямом эфире The Breakfast show. И готового ответа на вопрос, зачем бить по этим целям, у меня не было.

А теперь ответ есть, и добыть его оказалось очень просто.

Вот результаты поиска на сайте Wildberries по первым же пришедшим в голову запросам: «оптоволоконные катушки для дрона» и «сбросы для дронов» (на картинках внизу только часть выдачи, на самом деле предложение гораздо шире).

Полюбуйтесь сами. Не верите — сейчас же сами повторите эксперимент.

И вот здесь надо развести две разные вещи. Всякие электрические моторчики, продающиеся комплектами по 4 или по 6 штук, регуляторы, аккумуляторы, видеопередатчики, видеокамеры, корпуса, реле — это товары двойного назначения в чистом виде. Их продажа на любом маркетплейсе мира (Amazon, AliExpress, eBay и т. п.) — норма, потому что это же самое покупают спортсмены-фпвшники и дроноводы, использующие такую технику в сельскохозяйственных работах. Наличие их на том же Wildberries само по себе ничего не доказывает и не является чем-то специфически российским.

А вот оптоволоконные катушки, сбросные механизмы, всякие специализированные модули — это товары, чья гражданская ниша употребления мала настолько, что структура спроса говорит сама за себя.

А еще там антенны и приёмники навигации помехозащищённого типа (это типовое навигационное оборудование для боевых дронов), тепловизоры, специально сделанные так, чтобы можно было подвесить на легкий летательный аппарат, средства РЭБ и детекторы-«антидроны» в том, что называется «персональное носимое исполнение», — все это совершенно ясное указание, что тут продаются товары военного назначения.

Вот на второй картинке ясно видны, например, «накольники». Знаете, что это? Читаю на специализированном сайте:

«Это приспособление, которое надевают на боеприпас (например, осколочную гранату), оно обеспечивает надежную детонацию при сбросе снаряда с квадрокоптера на цель. Обычно такие изделия печатают на 3D-принтерах и используют в паре с хвостовиками-стабилизаторами. Основная функция накольника заключается в том, чтобы при падении снаряда сработал ударно-дистанционный механизм. Он принимает на себя силу удара и инициирует взрыватель, обеспечивая точную и своевременную детонацию. Встречаются также заводские универсальные накольники для боеприпасов…»

Еще вопросы есть про смысл атаки на склады Wildberries?

Сергей Пархоменко, Telegram

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