Следующая неделя принесет белорусам погодный сюрприз 1 18.07.2026, 18:09

Синоптик объяснил, к чему готовиться.

Неделю с 20 по 26 июля в Беларуси летней можно считать только на бумаге. По прогнозу синоптика Дмитрия Рябова, температурный фон понизится уже в ближайшие дни, рассказал он в эфире ОНТ.

Воздух будет прогрет намного ниже июльской нормы. Ночью на севере ожидается всего +9°C.

А вихри время от времени будут вносить свои коррективы, принося с собой дожди, ливни и грозы в сопровождении порывистого ветра.

В первые дни недели (20–21 июля) наша страна окажется под влиянием атлантических циклонов и влажных воздушных масс. Солнце не уйдет насовсем, но в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами – грозы. Ветер западный, временами порывистый.

Ночью в понедельник температура ожидается от +13…+18°C. А вот днем холоднее всего будет в Брестской и Гродненской областях – только +19°C. В Гомельской области – до +25°C.

Во вторник будет уже чуть холоднее – ночью +13…+18°C, а днем – от +15°C в Брестской области до +22°C по востоку страны.

В следующие три дня территория Беларуси станет зоной высокого атмосферного давления, по периферии которой будут поступать влажные неустойчивые воздушные массы.

Сильных дождей по-прежнему не ожидается – только локальные кратковременные осадки. Утром придет туман, сохранится высокая влажность воздуха.

Среда станет самым холодным днем. Ночью будет от +9…+15°C, а днем столбик термометра не поднимется выше +19°C.

За следующие двое суток воздух чуть-чуть прогреется. Уже 23 июля ночью будет от +9 до +14°C, а днем появится большая разбежка – от +12°C на севере до +21°C на юге. В пятницу ситуация примерно та же – от +13–17°C ночью и до +23°C по югу Беларуси днем.

В оставшиеся два дня недели будет примерно то же самое, но по другим причинам. Страна попадет под влажные и неустойчивые воздушные массы с Балтийского моря.

Дожди никуда не денутся, днем сохранится вероятность гроз. Единственная разница – в некоторых местах в воскресенье утром ожидается сильный туман.

По температуре в субботу – от +10 до +15°C ночью, а днем – от +19°C по северо-западу до +25°C по юго-востоку. В воскресенье она не изменится.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com