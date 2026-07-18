Иран отказался соблюдать перемирие с США

Иран отказался соблюдать перемирие с США7
- 18.07.2026, 18:54
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Тегеран приостановил выполнение всех обязательств и отказался от переговоров.
Заместитель главы МИД Ирана Хазем Гарибабади заявил, что Тегеран приостановил выполнение своих обязательств по сделка с США, которая предусматривала прекращение огня.
Об этом сообщает CNN.
Важно пояснить, что в июне меморандум о взаимопонимании между странами положил конец многонедельным боям и открыл пространство для подробных переговоров, но вскоре рухнул из-за обмена ударами между Ираном и США.
«Мы вели переговоры. К сожалению, именно американцы предприняли эти агрессивные действия, нарушив собственные обязательства. (В результате - ред.) мы приостановили выполнение всех наших обязательств и фактически больше не осуществляем их», - сказал Гарибабади в эфире иранскому гостелеканалу.
CNN пишет, что заявление замглавы МИД Ирана это еще один признак того, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном при посредничестве Катара и Пакистана зашли в тупик.
«Сейчас перед нами стоит задача защитить нашу страну. Мы будем делать это твердо и решительно, и я думаю, что американцев в очередной раз получили свой ответ - что их агрессивные действия ни к чему не приведут», - резюмировал Гарибабади.
Ранее на этой неделе представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран продолжит «решительно» реагировать на удары США и не планирует вести переговоры.
«В настоящее время у нас нет планов на переговоры, и мы по-прежнему сосредоточены на защите своей страны», - сказал он журналистам в среду.