Названы самые популярные специальности в БГУ 3 18.07.2026, 20:01

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На одно бюджетное место претендовали почти 13 абитуриентов.

Почти 13 абитуриентов претендовали на одно бюджетное место творческой специальности Белорусского государственного университета (БГУ). Первые результаты вступительной кампании 2026 года представил ректор БГУ Андрей Король.

Прием документов на бюджет, а также на платные специальности с внутренними испытаниями завершился 17 июля в 18:00. На военный факультет заявления будут принимать до 19 июля.

Максимальный конкурс в этом году зафиксирован на направлении «графический дизайн и мультимедиадизайн» – 12,9 человека на место.

В тройку специальностей с самым высоким конкурсом также вошли:

— «дизайн предметно-пространственной среды» – 7,1 человека на место;

— «прикладная физика – образовательная программа БГУ и ДПУ» – 6,25 человека на место.

Одной из особенностей нынешней кампании стал рост проходных баллов на направления педагогического профиля.

На специальности «математика» проходной превысил 350 баллов. Год назад он составлял 262 балла (то есть +88 баллов). На «физике» проходной балл приблизился к 285 против 193 в кампании 2025 года (то есть +92 балла).

При плане приема 2626 человек в университет поступило 4303 заявления. Общий конкурс на дневную бюджетную форму составил 1,64 человека на место.

По словам Андрея Короля, БГУ улучшил несколько прошлогодних показателей. Документы подали 132 победителя международных и республиканских олимпиад (в прошлом году – 111).

Без экзаменов вуз планирует зачислить 682 человека (в 2025-м было 555 таких абитуриентов).

Документы также подали 1232 обладателя золотых и серебряных медалей. В 2025 году отличников было 1186.

Интерес абитуриентов к заочному обучению за счет бюджета сохранился. Всего БГУ принял 380 заявлений.

На программы с сокращенным сроком обучения подано 312 заявлений при плане 77 мест. Конкурс составил около четырех человек на место.

Зачисление абитуриентов на бюджет продлится по 27 июля включительно. Подать документы на платную форму можно до 1 августа, а зачисление состоится 2 и 3 августа.

При плане приема 33,1 тыс. мест заявления во время вступительной кампании 2026 года подали 52,7 тыс. абитуриентов, сообщила пресс-служба Министерства образования.

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