ГУР: Каждый священник РПЦ за границей связан со спецслужбами 18.07.2026, 21:54

Главные задачи кремлевской церкви в Европе — шпионаж и пропаганда.

Шпионаж и пропаганда являются ключевыми задачами русской православной церкви (РПЦ) в Европе. Люди часто даже не подозревают, что находятся под влиянием структур, связанных с Россией.

Как сообщает «РБК-Украина», об этом заявил бывший заместитель начальника ГУР МО Украины, генерал-майор Илья Павленко во время форума «РПЦ в Европе: инфраструктура российского влияния».

Мероприятие, где были представлены исследования РПЦ в Европе, организовал Институт национальной устойчивости и безопасности.

«РПЦ - структура, которая действует в интересах государства-агрессора, и используется всеми российскими спецслужбами: и внешней разведкой СВР, и военной ГРУ, и ФСБ. Любой выезжающий за границу священник РПЦ либо завербован, либо имеет регалии российских спецслужб», - сказал Павленко.

Он отметил, что ключевые задачи РПЦ в европейских странах состоят в шпионаже и пропаганде выгодных Кремлю нарративов, в том числе среди украинских беженцев.

Также генерал напомнил, что Россия является прямой наследницей СССР, а сети ее влияния выстраивались десятилетиями.

«Наибольшая угроза заключается именно в масштабах этого влияния. Люди часто даже не осознают, что находятся под влиянием РПЦ или аффилированных с ней структур, фактически связанных с российскими спецслужбами», - рассказал Илья Павленко.

В то же время руководитель Службы военного капелланства ГУР отец Константин Холодов подчеркнул, что Украина должна формировать постоянное институциональное присутствие там, где проживают миллионы украинских граждан.

«Мы должны усиливать собственную церковную, культурную, образовательную, информационную и инфраструктуру безопасности за рубежом, чтобы миллионы украинцев продолжали ассоциировать себя с Украиной и не подчинялись губительному влиянию из Москвы», - резюмировал Холодов.

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