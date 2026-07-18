Удары по Wildberries могут сломать хребет российской экономики 6 Петр Чернышов

18.07.2026, 17:03

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Фото: Exilenova

Украинские дроны нашли новое слабое место России.

Наконец-то украинские дроны ударили по складам (сразу нескольким) компании Wildberries: в ночь на 18 июля прилеты зафиксированы в логистических центрах в Электростали и Ногинске (Московская область), а также в Котовске (Тамбовская область). Судя по видео, пожар был такой силы, что даже средний НПЗ так не горит — интересно, что там хранилось.

Если в Украине есть Розетка, которая продает, и Новая почта, которая доставляет, то в России рынок развивался иначе: там Wildberries и Ozon одновременно и продают, и доставляют. Причем не только конечным потребителям — они обеспечивают товарами и даже сырьем малый бизнес по всей стране.

И это не «пара складов с китайским барахлом», как наверняка скажут российские чиновники. Это реально хребет их экономики.

Wildberries и Ozon вместе контролируют около 77−80% всех онлайн-заказов в России, а весь рынок e-commerce в 2025 году — это уже около 13 трлн рублей (~167 млрд долларов).

На этих двух площадках работают более 1,2 млн продавцов — то есть это не гипермаркет, а инфраструктура для огромного сегмента малого бизнеса.

Обе компании входят в топ-50 крупнейших компаний России (РБК 500): Wildberries — на 24-м месте, Ozon — на 41-м.

Доля онлайн-торговли в общем объеме ритейла РФ уже составляет около 14% и продолжает расти — а значит, со временем такие удары становятся всё более болезненными.

Россия уже очень давно и активно наносит ракетные удары по терминалам Новой почты — разрушено как минимум восемь из них. Я давно задавался вопросом: почему мы не отвечаем симметрично — ударами по Wildberries или (а лучше — и по тому, и по другому) по Ozon? Ведь это логичный зеркальный ответ! И вот — наконец это произошло.

Что это означает:

1) Такие терминалы в России практически не защищены ПВО — их очень легко уничтожить.

2) Это действительно кровеносная система не только электронной коммерции для обычных людей, но и логистики малого бизнеса — тех самых более чем 1,2 млн продавцов.

3) Если теперь ты понимаешь, что по такому терминалу может прилететь, — ты радикально пересмотришь свою стратегию как продавец: уменьшишь партии товара и сократишь до минимума сроки его хранения на складе. Привет всем, кто арендовал эти склады для своей интернет-торговли.

4) В Котовске уже известно о семерых погибших — теперь и рядовые сотрудники таких складов серьезно задумаются: стоит ли их небольшая зарплата такого риска? Логистика, опирающаяся на дешевую рабочую силу и лишенная мер безопасности, — это вопрос не только бизнеса, но и того, согласится ли человек вообще выйти на такую ночную смену.

Российским властям, конечно, нет дела до каких-то там терминалов, где, по их мнению, лежит дешевый китайский товар. А вот людям — совсем не всё равно: и продавцам, теряющим товар, и работникам, рискующим жизнью за копейки, и обычным покупателям, привыкшим получать заказы на следующий день.

Интересно, как быстро и насколько изменится их поведение.

Петр Чернышов, Facebook

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