Запад способен остановить войну Путина одним экономическим ударом 18.07.2026, 17:48

Возможности Кремля финансировать войну не безграничны.

Запад располагает мощными экономическими инструментами, которые способны серьезно ослабить военную машину России, однако пока не использует их в полной мере, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

После начала войны более 1200 международных компаний добровольно покинули российский рынок. По их оценке, эти фирмы представляли около 40% довоенной экономики России и нанесли Кремлю серьезный удар, лишив его технологий, инвестиций и международной легитимности.

«Корпоративный удар уже нанесен. Теперь правительства должны показать такую же решимость», — считают авторы.

При этом санкционная политика западных стран, по мнению исследователей, остается непоследовательной. Они указывают на послабления в сфере энергетических ограничений, которые позволили России увеличить экспорт нефти и сохранить значительные доходы.

Некоторые европейские компании продолжили работать с российским рынком несмотря на политическую критику Москвы. Среди них названы французская TotalEnergies, Airbus и австрийский Raiffeisen Bank.

Давление на российскую экономику должно быть усилено за счет более жесткого контроля нефтяного экспорта, вторичных санкций против покупателей российских ресурсов и ограничения доступа Москвы к финансовым схемам обхода санкций.

«Сочетание действий государств и бизнеса может стать решающим ударом по способности Кремля финансировать войну», — пишут авторы.

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