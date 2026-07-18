закрыть
18 июля 2026, суббота, 18:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Запад способен остановить войну Путина одним экономическим ударом

  • 18.07.2026, 17:48
Запад способен остановить войну Путина одним экономическим ударом

Возможности Кремля финансировать войну не безграничны.

Запад располагает мощными экономическими инструментами, которые способны серьезно ослабить военную машину России, однако пока не использует их в полной мере, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

После начала войны более 1200 международных компаний добровольно покинули российский рынок. По их оценке, эти фирмы представляли около 40% довоенной экономики России и нанесли Кремлю серьезный удар, лишив его технологий, инвестиций и международной легитимности.

«Корпоративный удар уже нанесен. Теперь правительства должны показать такую же решимость», — считают авторы.

При этом санкционная политика западных стран, по мнению исследователей, остается непоследовательной. Они указывают на послабления в сфере энергетических ограничений, которые позволили России увеличить экспорт нефти и сохранить значительные доходы.

Некоторые европейские компании продолжили работать с российским рынком несмотря на политическую критику Москвы. Среди них названы французская TotalEnergies, Airbus и австрийский Raiffeisen Bank.

Давление на российскую экономику должно быть усилено за счет более жесткого контроля нефтяного экспорта, вторичных санкций против покупателей российских ресурсов и ограничения доступа Москвы к финансовым схемам обхода санкций.

«Сочетание действий государств и бизнеса может стать решающим ударом по способности Кремля финансировать войну», — пишут авторы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко
Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин