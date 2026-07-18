Сколько стоит отдохнуть на белорусских озерах и реках 2 18.07.2026, 19:01

Сравнили цены на Браславах, Нарочи, Свитязи и Немане.

На ближайшее время метеорологи прогнозируют возвращение теплой погоды. В условиях визовых и логистических проблем это шанс для многих белорусов хорошо отдохнуть на родине. «Белсат» рассказал, сколько стоит провести время возле водоемов в агроусадьбах, на туристических площадках, дачах и кемпингах и других традиционных и не очень местах отдыха.

Браславы

Браславские озера стали поистине культовым местом летнего отдыха белорусов и гостей страны. Часто в сезон местные туристические базы, агроусадьбы и дачи забиты под завязку, а места можно найти с трудностями. Поэтому о бронировании стоит позаботиться заранее.

На официальном сайте заповедника Браславские озера можно зарезервировать места в домиках возле площадок рекреации. Цены на аренду в зависимости от местоположения и комфортабельности составляют от Br 220 до Br 1609 за 1 ночь с человека. После 23 августа цены на услуги значительно подешевеют, но и погода изменится.

Там же можно заказать места для большой компании на туристической стоянке с минимальными удобствами. Однако собственники предупреждают, что о приобретении дров для разжигания костров у воды нужно заранее договариваться при бронировании. То же самое касается и рыбалки – надо договориться.

Почти 300 озер, входящих в заповедник Браславские озера, плотно окружены агроусадьбами и дачами. Свободные места на август найти трудно, но еще можно. С отсутствием в Беларуси booking.com арендные дома можно найти на сайте с официально зарегистрированными агроусадьбами. Цены начинаются от Br 200 на сутки. Обычно средняя стоимость будет достигать Br 350.

Фото: travelbrands.by

Споровский заказник

Споровский заказник, образованный в 1991 году, находится в Брестской области. Основная часть территории заказника занята открытыми низинными болотами. На его территории находится Споровское болото – одно из самых больших естественных низинных болот в Европе с уникальной флорой и фауной. В центре заказника протекает река Ясельда.

Здесь можно заняться сплавом на байдарках, поохотиться дичь, заняться рыбалкой или бердвотчингом. Только здесь можно увидеть и послушать самую редкую певчую птицу Европы – вертлявую камышовку. На территории заказника разработан целый ряд велосипедных маршрутов.

Однако туристические условия в Споровском заказнике гораздо скромнее. Соответственно и цены поменьше. Так остановиться непосредственно в центре экологически-просветительского центра на 1 ночь будет стоить от Br 30 до Br 65.

Для любителей остановиться с палатками на территории заказника существует ряд специально оборудованных мест. Но об условиях и времени отдыха нужно договариваться непосредственно с администрацией.

Возле заказника находится и ряд агроусадеб. Цены на август начинаются от Br 160 за сутки. В некоторых местах стоимость зависит непосредственно от количества гостей. В случае надобности можно остановиться возле заповедника в Белоозерске или высоком.

Фото: probelarus.by

Нарочанский край

На Нарочи можно остановиться на кемпинге «Нарочь». На территории этой базы можно арендовать 2-4 местные дома. Цены за сутки достигают от Br 241 рубля до Br 524.

Также возле озера Нарочь можно арендовать места в ряде агроусадеб. Особым спросом пользуются треугольные дома. Цены аренды достигают Br 350 за сутки. Также внимание можно обратить на этнокультурный комплекс «Наносы». Однако цены за жизнь в деревне ХІХ века составят около Br 900.

Отличительным отдыхом может стать аренда современных геокуполов (bubble-формат), сочетающих максимальную близость к природе и городской комфорт. Цена за сутки составит около Br 100. Там же можно воспользоваться услугами глэмпинга и забронировать здание.

Фото: tropinki.by

Свитязь

Озеро Свитязь имеет не только статус хорошего места отдыха, но и знаковое значение для истории Беларуси. Именно на его берегах родились Адам Мицкевич и Ян Чечот.

Рядом с озером можно арендовать ряд дач. Цены на сутки составят около Br 200–250 рублей.

Фото: tropinki.by

Ельня

Болотный массив Ельня – один из крупнейших в Беларуси комплексов верховых и переходных болот с многочисленными озерами стал в последнее время популярным туристическим местом. К 2020 году за деньги Европейского союза территория заповедника была упорядочена.

Здесь туристов ждут прогулки по болотам по эко-тропам, рыбалка, фотоохота и купание. Особые счастливчики смогут прокатиться и на болотоходе.

Стоимость отдыха на территории рядом с заказником составит от Br 200 до 400 за сутки. Аренда возле экотропинок с возможностью пособирать клюкву и понаблюдать за журавлями составит Br 240–280 рублей.

Фото: БелТА

На Немане

Где белорусу еще отдохнуть в жару как не на берегах Немана? Туристические гиды в этом русле обычно рекомендуют обратить особое внимание на родину Якуба Коласа – Николаевщину, Любчу с местным замком или окрестности Столбцов.

Одним из приятных бонусов отдыха в таких местах станут незабываемые сплавы на байдарках по живописным местам. Цены агроусадеб здесь в среднем достигают Br 200–300 за сутки соответственно.

Таким образом за уикенд на берегу озера в доме среднего комфорта нужно подготовить примерно Br 500. За неделю подобного отдыха около Br 1750 рублей.

В тоже время средняя стоимость аренды дома в Батуми недалеко от моря, согласно данным сайта booking.com, в среднем будет стоить около 350–400 рублей за сутки. Соответственно за уикенд придется заплатить 700–800 рублей, а за целую неделю отдать около 2800 рублей.

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