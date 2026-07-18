Россия нанесла ракетный удар по парку развлечений под Одессой
- 18.07.2026, 20:59
Есть погибшие, под завалами ищут людей.
18 июля днем россияне нанесли ракетные удары по жилому сектору и гражданской инфраструктуре Одесской области. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Кипер.
По его словам, в результате попадания вражеской ракеты по территории парка развлечений разрушены рыбацкие дома, повреждены 6 легковых автомобилей.
«По предварительным данным, к сожалению, погибли два человека, ещё четверо пострадали, среди них – ребёнок. Под завалами ещё могут находиться люди. Продолжается поисково-спасательная операция», – рассказал чиновник.
Он отметил, что в другом населенном пункте в результате обстрела поврежден жилой дом и два легковых автомобиля. Пострадал один человек.
«На местах происшествий работают все соответствующие службы. Информация о последствиях уточняется», – добавил Кипер.