«Если с территории Беларуси будет удар, Украина сразу же ответит» 18.07.2026, 16:40

Фото: Fire-Point

Эксперт рассказал, какие объекты могут стать целями Киева.

Украина уже не та, что в 2022 году, и не будет ждать и терпеть, когда удары по ее территории начнутся с территории Беларуси – сразу же будет ответ, заявил в эфире программы «Утро с Белсатом» Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление».

По словам Александра Коваленко, в 2022 году, после начала полномасштабного российского вторжения, Украина довольно сдержанно и терпеливо относилась к тому, что с территории Беларуси шли войска, летели ракеты и авиация, что наше воздушное пространство постоянно использовалось для ударов по территории Украины. Теперь же все будет иначе.

«Как только такое произойдет сейчас, будет ответ. И я думаю, это хорошо понимают и Лукашенко, и Путин», – подчеркивает эксперт.

Путин, однако, сейчас использует территорию Беларуси прежде всего не как площадку для размещения своих войск, а для легализации контрабандной продукции, а также продукции двойного назначения, прежде всего, из Китая, отмечает Коваленко. На территории Беларуси ремонтируется российская военная техника, белорусские предприятия компенсируют России недостаток тех или иных технологических компонентов для изготовления оружия.

«Через Беларусь проходят различные товары, начиная от химической индустрии, от различных химических веществ, используемых во взрывчатке, и до станков, микрочипов, микросхем, которые отправляются через Китай, легализуются на территории Беларуси, а после этой легализации уже идут в Россию. И как Лукашенко, так и Путин понимают, что если Беларусь напрямую физически начнет угрожать Украине, то все эти цепочки, предприятия, транзитные узлы, все эти центры накопления соответствующей продукции – они есть в списке Роберта Бровди Мадяра, и эти 500 целей будут отработаны», – говорит гость программы «Утро с «Белсатом».

Украина уже вскоре будет сбивать российские баллистические ракеты, которые на сегодняшний день остаются самой серьезной угрозой со стороны России. Украина уже разработала собственную антибалистическую ракету, вступила в антибалистическую коалицию со странами Западной Европы.

Ракеты, которые преимущественно запускаются из Брянской области России, планируется сбивать над территорией Украины – Беларусь они не затронут и осколки на белорусов не посыплются, успокаивает эксперт.

«Самый уязвимый момент, когда можно перехватить баллистику – это, к сожалению, момент, когда она заходит на цель, ее последняя фаза полета, в радиусе 10–20 км от цели. И это будут преимущественно избиения на территории Украины», – пояснил обозреватель.

Антибалистическая защита поможет уменьшить количество человеческих жертв российских атак, «минимизировать тот геноцид, который сейчас устраивают российские ракетные удары по украинским городам», отметил Коваленко. На приближение войны же прежде всего влияет то, что сейчас происходит на поле боя.

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