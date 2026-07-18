закрыть
18 июля 2026, суббота, 16:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ накрыли авиабомбами российских операторов дронов

  • 18.07.2026, 16:45
ВСУ накрыли авиабомбами российских операторов дронов

Цель обнаружила украинская аэроразведка.

Украинская авиация нанесла мощный авиаудар по вражеским позициям в населенном пункте Котлино на Покровском направлении.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», аэроразведка Сил обороны обнаружила пункт базирования российских операторов БПЛА и передала его координаты экипажам истребителей Воздушных сил Украины.

Для поражения цели пилоты применили авиабомбы типа GBU. В результате точного удара место дислокации российских операторов БПЛА было уничтожено вместе с личным составом.

На видео, которое опубликовал один из украинских пилотов в своем Telegram-канале «Подсолнух», запечатлен момент мощного взрыва и последствия попадания по вражескому укрытию.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко
Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин