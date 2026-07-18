В Ботсване забили тревогу из-за российской вербовки 1 18.07.2026, 17:29

Под видом трудоустройства людей вывозят в Россию и отправляют воевать.

Министерство международных отношений Ботсваны заявило о стремительном росте граждан, которых обманом или принуждением вовлекают воевать на стороне России в войне против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сегодня в субботу министерство опубликовало заявление, в котором содержится предостережение гражданам от принятия предложений о работе без проверки их подлинности. Вся причина в томя что многих обманом заставляют выехать за границу, а затем принудить к участию в боевых действиях против Украины.

«Число граждан Ботсваны, которых вводят в заблуждение, вовлекая в подобные схемы, растет с пугающей скоростью. (Министерство - ред.) продолжает получать душераздирающие звонки от граждан Ботсваны, уже находящихся на передовой, с описанием опасных условий, с которыми они сталкиваются», - говорится в заявлении.

Bloomberg отметило, что ранее в таких странах, как Кения и Южная Африка, были арестованы и обвинены лица, которые вербовали африканцев для участия в российской войне.

К слову, в феврале в отчете некоммерческой организации Inpact, которая реализует программу All Eyes On Wagner, говорилось, что как минимум 316 африканцев погибли в боях против Украины.

Кения в свою очередь заявляла, что на войну были завербованы 1000 ее граждан.

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