На дне Боденского озера нашли корабль XV века 18.07.2026, 17:55

Фото: Bayerische Gesellschaft für Unterwasserarchäologie e. V.

Находка может раскрыть секреты средневекового судостроения.

Подводные археологи нашли возле немецкого города Линдау, что на острове в Боденском озере, деревянные остатки древнего судна, которое, по предварительным оценкам, затонуло в XV веке. Открытие уже называют одной из наиболее значительных находок последних лет, так как подобные корабли этого периода на озере встречаются очень редко, пишет Euronews .

О возможных остатках судна исследователям сообщил спортивный дайвер, который хорошо знал этот участок озера. Во время обследования дна археологи нашли шпангоуты и части деревянной обшивки корпуса, что позволило уверенно утверждать: перед ними действительно остатки корабля, а не случайные деревянные фрагменты.

Фото: Bayerische Gesellschaft für Unterwasserarchäologie e. V.

По предварительным оценкам, судно имело длину от восьми до двенадцати метров и ширину около трёх метров. Особый интерес вызвал его возраст. Сначала специалисты предполагали, что корабль относится к более позднему периоду, однако анализ образца древесины показал, что он был построен между 1420 и 1450 годами.

Учёные отмечают, что до этого времени на Боденском озере было известно лишь несколько кораблекрушений позднего Средневековья. Поэтому новая находка может помочь лучше понять особенности судостроения и судоходства того времени.

Фото: Bayerische Gesellschaft für Unterwasserarchäologie e. V.

Пока исследователи провели только два погружения. Они зафиксировали расположение остатков судна, выполнили их фотосъёмку и взяли один образец древесины для датирования. В дальнейшем планируется провести дополнительные исследования, чтобы уточнить конструкцию и истинные размеры корабля.

Поднимать судно на поверхность пока не планируют. По словам специалистов, такая операция требует больших финансовых затрат, а после подъёма все деревянные элементы необходимо долго и сложно консервировать. Кроме того, под водой и под слоем донных отложений находка сохраняется значительно лучше, чем на воздухе.

Археологи считают, что дальнейшее изучение корабля позволит получить новые сведения об истории судоходства на Боденском озере и жизни людей в позднем Средневековье.

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