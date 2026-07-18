РФ готовит мобилизацию полмиллиона человек

РФ готовит мобилизацию полмиллиона человек6
- 18.07.2026, 15:42
- 3,098
Новобранцами хотят «заткнуть дыры» на фронте.
Российская Федерация готовит мобилизацию 500 тысяч человек к осени. Об этом в своем Telegram-канале написал Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
Он отметил, что часть этих людей планируют бросить в бой в первые две недели для «затыкания дыр на Востоке», а остальных будут готовить в течение месяца для потенциального открытия нового направления фронта. «Это такой план РФ», – добавил Коваленко.
Руководитель ЦПД подчеркнул, что осень и зима у нас будут очень насыщенными, и «нужно будет выстоять в очень непростых пехотных боях, в которых сойдутся люди, дроны, КАБы и другие инструменты убийства».
«Кириенко и Герасимов заверили Путина, что это поможет им нас победить. Я точно знаю, что они ошибаются. Сейчас нам всем понадобятся единство и эффективность», – подчеркнул он.