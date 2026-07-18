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РФ готовит мобилизацию полмиллиона человек

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  • 18.07.2026, 15:42
  • 3,098
РФ готовит мобилизацию полмиллиона человек

Новобранцами хотят «заткнуть дыры» на фронте.

Российская Федерация готовит мобилизацию 500 тысяч человек к осени. Об этом в своем Telegram-канале написал Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Он отметил, что часть этих людей планируют бросить в бой в первые две недели для «затыкания дыр на Востоке», а остальных будут готовить в течение месяца для потенциального открытия нового направления фронта. «Это такой план РФ», – добавил Коваленко.

Руководитель ЦПД подчеркнул, что осень и зима у нас будут очень насыщенными, и «нужно будет выстоять в очень непростых пехотных боях, в которых сойдутся люди, дроны, КАБы и другие инструменты убийства».

«Кириенко и Герасимов заверили Путина, что это поможет им нас победить. Я точно знаю, что они ошибаются. Сейчас нам всем понадобятся единство и эффективность», – подчеркнул он.

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