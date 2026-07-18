ВСУ разбили россиян и освободили центр Константиновки 18.07.2026, 16:14

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Иллюстрационное фото: 92 ОШБр

Ложь Путина о захвате города окончательно разоблачена.

Военнослужащие Сил обороны провели зачистку центральной части Константиновки в Донецкой области. Над одним из зданий города установили государственный флаг Украины.

Об этом в субботу, 18 июля, сообщили в 425-м отдельном штурмовом полку Скеля, опубликовав соответствующее видео в Telegram.

На кадрах видно, как российские военные сосредотачивались в частном секторе Константиновки. После этого позиции оккупантов были атакованы украинскими беспилотниками. Также в полку показали видео поражения российских военных в черте города.

В 425-м отдельном штурмовом полку заявили, что украинские подразделения выполнили боевую задачу и зачистили центральную часть населенного пункта.

«425-й полк Скеля выполнил боевую задачу. Украинский город Константиновка снова под сине-желтым флагом. Продолжаем работу до полного освобождения Украины. Слава Украине!» — сказал один из военнослужащих на видео полка.

В полку подчеркнули, что работа по освобождению украинских территорий продолжается.

3 июля российский диктатор Владимир Путин заявил о захвате Константиновки, «освобождении» Луганской области и «значительном продвижении» оккупантов в Донецкой области.

ISW опроверг эти утверждения и сообщил, что российское присутствие в Константиновке ограничивается небольшими группами диверсантов, рассредоточенными среди украинских позиций.

4 июля Генеральный штаб ВСУ и группировка войск Восток также опровергли заявления Путина. Украинские силы продолжают оборону Константиновки и наносят удары по врагу, просачивающемуся в город.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал слова о захвате Константиновки ложью.

«Если Константиновка сейчас под контролем России, то, вероятно, у Путина не будет проблем встретиться там со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну. Но всё же линию фронта он не пересечет: правда сильно отличается от слов Путина», — написал Зеленский в соцсетях.

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