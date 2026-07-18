ГАИ усиливает контроль на белорусских дорогах 18.07.2026, 17:09

В какой области страны водителям нужно быть особенно внимательными.

В выходные, 18–19 июля, Госавтоинспекция переходит на усиленный режим работы. Причина – традиционное увеличение автомобильного трафика и большое количество туристов, которые съезжаются в Витебск на Международный фестиваль искусств «Славянский базар».

В связи с этим северный регион находится под особым вниманием дорожной милиции.

Как пояснили в ГАИ, усиленный контроль действует не только в самом Витебске, но и на загородных трассах. Инспекторы нацелены на выявление и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения – превышение скорости, обгон в запрещенных местах, использование гаджетов за рулем.

Для усиления в Витебский регион направлены дополнительные наряды со всей страны, а также спецподразделение ДПС «Стрела».

Для фиксации нарушений в ГАИ активно применяется республиканская система мониторинга общественной безопасности. В инспекции подчеркивают: усиление – мера вынужденная, так как в период проведения массовых мероприятий число ДТП традиционно растет.

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