Зеленский провел совещание с военными командирами 3 18.07.2026, 18:04

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Стало известно, какие вопросы обсуждались.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 июля сообщил об онлайн-встрече с украинскими военными командирами. Он отметил, что продолжил общение с ними вместе с бригадным генералом Вооруженных сил Украины Павлом Палисой (позывной Хантер), который занимает должность заместителя главы Офиса президента.

Он отметил, что в беседе принимали участие командиры корпусов, которые сейчас защищают наиболее интенсивные участки фронта.

«На связи были бригадный генерал Дмитрий Волошин, командир 8-го корпуса ДШВ, генерал-майор Артем Богомолов, командир 10-го армейского корпуса, бригадный генерал Алексей Майстренко, командир 11-го армейского корпуса, бригадный генерал Евгений Ласийчук, командир 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ, бригадный генерал Святослав Заиц, командир 20-го армейского корпуса, и бригадный генерал Ярослав Сидоров, командир 17-го армейского корпуса», – сообщил президент.

По словам Зеленского, обсуждались характер и особенности ведения боевых действий на фронте, в частности на славянском, покровском, александровском, в Харьковской области и «на других, во многом сложных направлениях».

«Все командиры отмечают важность нашей программы по справедливому распределению личного состава для боевых бригад. Программа действует с декабря и фактически в каждой бригаде доказала свою эффективность. Обсудили необходимые поставки оружия и средств для ведения боевых действий, проведение ротаций, защиту нашей логистики и уничтожение логистики россиян. Нужно больше дальнобойной артиллерии – снарядов 155-го калибра. Определили, какие дополнительные средства для мидлстрайков должны быть поставлены», – сообщил Зеленский.

Кроме того, в ходе совещания была рассмотрена оперативная информация о задачах оккупантов, которые россияне пытаются реализовать, и о перспективах активной обороны Украины, указал он.

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