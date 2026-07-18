Названа средняя стоимость поездки на такси в Беларуси 18.07.2026, 19:31

Цифру озвучили в Минтрансе.

Стала известна средняя стоимость одной поездки на такси в Беларуси, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

По данным ведомства, в Реестре автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении на сегодняшний день зарегистрированы 37 290 водителей такси и 27 720 автомобилей, из которых 4055 – электромобили.

«Средний чек поездки в целом по стране составляет порядка 12 рублей», – говорится в сообщении.

В Минтрансе ранее сообщали о новых правилах работы такси. Теперь при посадке пассажира «от борта» водитель обязан заранее сообщить ориентировочную стоимость поездки.

В ведомстве пояснили, что такое требование введено для предотвращения спорных ситуаций между водителями и пассажирами.

Кроме того, изменился порядок выбора способа оплаты. Если раньше решение мог принимать перевозчик или диспетчер, то теперь это право закреплено за пассажиром. Именно заказчик поездки может выбрать или изменить способ расчета.

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