Англия и Франция сыграют за бронзу чемпионата мира 18.07.2026, 21:10

Названа главная интрига матча.

В ночь на 19 июля в Майами (штат Флорида, США) на стадионе «Хард Рок» пройдет матч за третье место чемпионата мира по футболу 2026 года. В игре сойдутся национальные сборные Англии и Франции. В полуфинале Англия уступила Аргентине со счетом 1:2 в драматичном матче. А вот Франция не забила ни одного гола, уступив испанцам 0:2 — этот матч в Сети называют одним из самых скучных и неинтересных. Что известно о предстоящей игре и где ее посмотреть — в материале URA.RU.

Как команды дошли до борьбы за третье место

В полуфинальных матчах сборная Франции потерпела поражение от Испании с результатом 0:2. Ранее команда Дидье Дешама продемонстрировала уверенную игру в плей-офф: одержала крупную победу над Швецией (3:0) в 1/16 финала, обыграла Парагвай (1:0) в 1/8 финала и Марокко (2:0) в четвертьфинале. До игры с Испанией французы рассматривались как один из главных претендентов на победу в турнире.

Сборная Англии проиграла Аргентине в полуфинале со счетом 1:2 в напряженном матче. Первый гол на 55-й минуте забил английский вингер Энтони Гордон, но затем команда уступила инициативу: на 85-й минуте полузащитник Энцо Фернандес сравнял счет, а на 90+2-й минуте форвард Лаутаро Мартинес принес Аргентине победу. Прежде «три льва» добились побед над ДР Конго (2:1) в 1/16 финала, Мексикой (3:2) в 1/8 финала и Норвегией (2:1) в четвертьфинале.

Борьба за «Золотую бутсу» мундиаля

В предстоящем матче одной из основных интриг станет борьба за титул лучшего бомбардира турнира. В настоящий момент лидерство в гонке за «Золотую бутсу» делят Килиан Мбаппе и Лионель Месси (Аргентина) — у обоих по восемь забитых мячей. Однако по количеству голевых передач Месси лидирует с отрывом: у него четыре передачи, в то время как у Мбаппе — три.

У Килиана Мбаппе сохраняется возможность обойти аргентинского форварда, так как голы, забитые в матче за третье место, будут учитываться при определении обладателя «Золотой бутсы». Лионель Месси, в свою очередь, сможет улучшить свои показатели в финальном матче против сборной Испании.

Теоретические шансы на победу в споре за звание лучшего бомбардира сохраняют и игроки сборной Англии. Нападающий Харри Кейн и полузащитник Джуд Беллингем имеют в своем активе по шесть забитых мячей и отстают от лидеров на два гола. Для того чтобы опередить Мбаппе и Месси, им необходимо забить по три мяча в следующем матче при условии, что футболисты Франции и Аргентины не смогут отличиться.

История игр Франции и Англии

В истории чемпионатов мира команды встречались на поле три раза. В 1966 году Англия одержала победу со счетом 2:0, что стало частью ее пути к единственному на сегодняшний день титулу чемпиона мира. В 1982 году англичане снова оказались сильнее, выиграв со счетом 3:1. Однако на последнем мировом первенстве, которое проходило в Катаре в 2022 году, Франция взяла реванш, обыграв Англию в четвертьфинале со счетом 2:1, пишет «Известия».

Англичане дважды участвовали в матчах за третье место на чемпионатах мира, но оба раза потерпели поражение: в 1990 году они уступили Италии (1:2), а в 2018 году — Бельгии (0:2). Если Англия победит Францию, то этот турнир станет для нее самым успешным с 1966 года, отмечает издание.

Франция в четвертый раз выходит на матч за бронзовые медали. В ее активе уже есть победа над Германией в 1958 году, поражение от Польши в 1982 году и победа над Бельгией в 1986 году. В случае успеха на текущем турнире французы в третий раз подряд попадут в тройку лидеров мирового первенства: в 2018 году они завоевали золото, в 2022 — серебро, а в 2026 смогут получить бронзу.

«Всего англичане и французы играли друг с другом 32 раза. 17 раз победу одержала Англия, 10 — Франция. Ещё пять встреч завершились вничью. Суммарно английская команда забила 72 гола в ворота французской, „трехцветные“ отличились 41 раз», — отмечает «Чемпионат».

Кто может занять третье место

В предстоящем матче явным фаворитом считается сборная Франции. Аналитики склоняются к победе «трехцветных»: коэффициент на их успех составляет 2.01, что соответствует вероятности 52,6%. Шансы Англии оцениваются как более низкие — коэффициент 3.78 (вероятность 27,9%), а коэффициент на ничью составляет 3.83.

Тренер французской сборной Дешам подчеркнул, что команда полностью сконцентрирована на матче и приложит все усилия для завоевания бронзовых медалей. В то же время наставник английской команды Томас Тухель столкнулся с серьезной критикой после поражения от Аргентины. Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер в ироничной форме назвал Тухеля «немецким шпионом» и выразил недовольство оборонительной тактикой игры. Сам Тухель заявил, что команда стремилась к более высоким результатам, и отметил, что ни англичане, ни французы не заинтересованы в матче за третье место.

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