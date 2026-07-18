Дым от пожара на складе Wildberries растянулся на 250 километров

Дым от пожара на складе Wildberries растянулся на 250 километров3
- 18.07.2026, 21:44
- 1,996
Огромное облако уже подобралось к границе Орловской области.
Дымовое облако от пожаров в Подмосковье, где в субботу беспилотниками был атакован логистический хаб Wildberries, растянулось на 250 км и вплотную приблизилось к границе Орловской области, следует из данных NASA.
Облако площадью около 18 тысяч кв км, содержащее в том числе мелкодисперсные частицы и аэрозоли, заняло около трети территории Калужской области (включая Калугу), небольшие участки Тульской области (вдоль всей границы с Калужской), а его нижняя оконечность находится на расстоянии всего 15 км от Орловской области, свидетельствует детектор пожаров NASA FIRMS по состоянию на 21.08 по Минску.
Помимо логопарка Wildberries в Электростали, крупнейшего хаба главного российского маркетплейса, под удар БПЛА в субботу также попала нефтебаза в Ногинске. На ее территории находятся 24 резервуара для хранения бензина, дизтоплива и авиакеросина общим объемом 11,5 тысячи кубометров.