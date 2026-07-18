Зеленский провел ключевые консультации с Федоровым и Сырским

Зеленский провел ключевые консультации с Федоровым и Сырским6
- 18.07.2026, 21:27
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Президент Украины анонсировал важные перемены в украинской армии.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «решение по армии» после переговоров с экс-министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Соответствующее заявление глава государства сделал в своем Telegram-канале.
«Вчера и сегодня было много консультаций. Конечно, я слышу, что говорят люди. Сегодня долго разговаривал с Михаилом Федоровым. Сегодня я также разговаривал с Александром Сырским. Решения по поводу армии будут выработаны. Я благодарю всех, кто заботится об Украине. Я благодарю всех, кто защищает наши позиции на фронте, кто старается вернуть войну домой – в Россию, туда, откуда война сюда пришла. Слава Украине!» – сказал Зеленский.