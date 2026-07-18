ВСУ нашли способ остановить продвижение россиян
- 18.07.2026, 22:31
Средние и глубокие удары разрушают ключевые ресурсы оккупантов.
Активизация работы мидл- и дипстрайков, которые проникают в дальний тыл российских оккупантов, влияет на способность врага продвигаться. Об этом в эфире канала «Киев 24» заявил начальник штаба 433-го отдельного полка беспилотных систем с позывным «Автоном».
Он отметил, что Силы обороны Украины дают отпор врагу и в Запорожской, и в Днепропетровской областях.
«Усилилась работа средних и глубоких ударов, которые проникают в дальний тыл врага и, соответственно, выводят из строя его энергетические системы и системы снабжения топливом. Это ресурсы, и это влияет на их потенциальную способность продвигаться дальше», – сказал военнослужащий.
Автоном также рассказал, что свою тактику враг не изменил, в частности из-за ограниченной возможности использовать технику, которая максимально быстро уничтожается украинскими силами.
«Продолжают проникать отдельные группы – по 3–4, до 5–6 военнослужащих противника. Но они тоже уничтожаются. Единственная их возможность – это проникнуть в защищенное укрытие и оставаться там», – сказал он и добавил, что там враг все равно будет уничтожен.
Кроме того, Автоном подчеркнул, что у врага сейчас «почти нет шансов, даже используя летний период, зелень, насаждения».
«У них почти не происходит успешных инфильтраций», – подчеркнул начальник штаба.