ВСУ нашли способ остановить продвижение россиян 18.07.2026, 22:31

Средние и глубокие удары разрушают ключевые ресурсы оккупантов.

Активизация работы мидл- и дипстрайков, которые проникают в дальний тыл российских оккупантов, влияет на способность врага продвигаться. Об этом в эфире канала «Киев 24» заявил начальник штаба 433-го отдельного полка беспилотных систем с позывным «Автоном».

Он отметил, что Силы обороны Украины дают отпор врагу и в Запорожской, и в Днепропетровской областях.

«Усилилась работа средних и глубоких ударов, которые проникают в дальний тыл врага и, соответственно, выводят из строя его энергетические системы и системы снабжения топливом. Это ресурсы, и это влияет на их потенциальную способность продвигаться дальше», – сказал военнослужащий.

Автоном также рассказал, что свою тактику враг не изменил, в частности из-за ограниченной возможности использовать технику, которая максимально быстро уничтожается украинскими силами.

«Продолжают проникать отдельные группы – по 3–4, до 5–6 военнослужащих противника. Но они тоже уничтожаются. Единственная их возможность – это проникнуть в защищенное укрытие и оставаться там», – сказал он и добавил, что там враг все равно будет уничтожен.

Кроме того, Автоном подчеркнул, что у врага сейчас «почти нет шансов, даже используя летний период, зелень, насаждения».

«У них почти не происходит успешных инфильтраций», – подчеркнул начальник штаба.

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