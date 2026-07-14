Си превращает Россию в гигантский Пакистан

Си превращает Россию в гигантский Пакистан1
- Леонид Невзлин
- 14.07.2026, 23:26
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У Китая сегодня есть практически все рычаги влияния на РФ.
То, что путинская Россия превращается в вассала китайского императора, – давно не новость. Гораздо интереснее темпы этого превращения. «Си Цзиньпин когда-то восхищался Владимиром Путиным. Теперь он им управляет», – пишет The Wall Street Journal. И для такого вывода есть основания.
Провал попытки убедить Китай построить вторую ветку газопровода «Сила Сибири», по которой Москва рассчитывала перенаправить газ, прежде поставлявшийся в Европу, стал лишь одним из проявлений политики Пекина. У Китая сегодня есть практически все рычаги влияния на Россию, однако становиться главным покупателем российского газа он вовсе не собирается – это ему просто невыгодно.
Есть и другие показательные признаки. Например, российские спецслужбы все чаще выявляют попытки китайского шпионажа среди чиновников среднего звена. Однако Москва предпочитает не предавать эти случаи огласке и даже не поднимать этот вопрос в диалоге с Пекином – слишком велики опасения испортить отношения.
Еще интереснее другое. По информации осведомленных китайских источников, за последний год Пекин использовал свое практически безраздельное влияние, чтобы добиться от Москвы серьезной уступки: Россия согласилась сделать китайский юань основной валютой будущего Банка развития Шанхайской организации сотрудничества, который должен финансировать проекты в Центральной Азии. Более десяти лет Москва сопротивлялась такому решению, опасаясь усиления китайского влияния в регионе. Теперь же ей пришлось пересмотреть свою позицию.
Пожалуй, правы те аналитики, которые говорят, что Си стремится превратить Россию в гигантский Пакистан – политически зависимое, экономически слабое, постоянно воюющее государство с огромным ядерным арсеналом. Это стало бы настоящим памятником политике Пекина, если бы не одно обстоятельство: этот памятник оплачивается украинской кровью. И – по крайней мере пока – угрозой еще более масштабной войны в Европе.
Леонид Невзлин, Facebook