Россия атаковала в Черном море иностранные торговые корабли 14.07.2026, 22:16

Иллюстрационное фото

Капитан одного из них погиб.

Армия РФ нанесла удары по иностранным гражданским торговым судам в акватории Черного моря и в порту Одессы. Об этом сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.

— Вечером враг нанес очередной удар по портовой инфраструктуре Одесщины. Во время атаки вражеский БпЛА поразил гражданское судно под флагом Маршалловых островов, повредив надстройку судна. На борту возник пожар.

К сожалению, в результате атаки погибли два человека, — сообщил Кипер.

Также, по его словам, 14 июня в Черном море были атакованы два торговых судна судна — под флагами Танзании и Либерии. Капитан одного из кораблей погиб, три члена экипажа получили ранения.

Олег Кипер отметил, что нанося удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре Россия нарушает международное гуманитарное право.

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