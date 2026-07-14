Россия атаковала в Черном море иностранные торговые корабли
- 14.07.2026, 22:16
Капитан одного из них погиб.
Армия РФ нанесла удары по иностранным гражданским торговым судам в акватории Черного моря и в порту Одессы. Об этом сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.
— Вечером враг нанес очередной удар по портовой инфраструктуре Одесщины. Во время атаки вражеский БпЛА поразил гражданское судно под флагом Маршалловых островов, повредив надстройку судна. На борту возник пожар.
К сожалению, в результате атаки погибли два человека, — сообщил Кипер.
Также, по его словам, 14 июня в Черном море были атакованы два торговых судна судна — под флагами Танзании и Либерии. Капитан одного из кораблей погиб, три члена экипажа получили ранения.
Олег Кипер отметил, что нанося удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре Россия нарушает международное гуманитарное право.