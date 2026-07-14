Опубликован спутниковый снимок затопленного российского корабля
14.07.2026, 21:39
«Изумруд» уничтожен.
Уничтожение российского военного корабля «Изумруд» «подтверждают спутниковые снимки. Об этом вечером 14 июля сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ в Telegram.
«Спутниковый снимок подтверждает уничтожение российского пограничного сторожевого корабля «Изумруд» у причальной стенки. Продолжаем снижать потенциал российского агрессора на море», – говорится в сообщении
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