Ракетная опасность в Москве: в Сети сообщают о пожаре на НПЗ
- 10.07.2026, 12:26
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Капотня снова под ударом?
В Московской области России объявили ракетную опасность , а в Сети появилась информация о пожаре в районе НПЗ Капотня в Москве.
Об этом в пятницу, 10 июля, пишет Telegram-канал Astra.
Там отметили, что в системе оповещения РСЧС предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета и призвали жителей оставаться дома, держаться подальше от окон или перейти в укрытие.
В то же время Telegram-канал Exilenova+ сообщил о пожаре в районе нефтеперерабатывающего завода Капотня в Москве. На данный момент эта информация официально не подтверждена.
Ранее сообщалось, что в ночь на 10 июля Москву атаковали беспилотники, российские власти заявляли о работе ПВО. На фоне угрозы аэропорт Домодедово временно приостанавливал прием и отправку рейсов.