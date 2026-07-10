В России изменились настроения по поводу войны в Украине 2 10.07.2026, 13:17

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В 2026 году все чаще стали говорить о рисках рецессии.

Экономические последствия войны все сильнее ощущаются в России, однако говорить о повторении сценария распада Советского Союза пока преждевременно. Такое мнение в статье для The Independent высказал обозреватель Александр Титов.

По его словам, удары украинских беспилотников по нефтяной инфраструктуре привели к дефициту топлива, который стал первым заметным последствием войны для большинства россиян. При этом ухудшение экономической ситуации началось еще раньше.

Автор отмечает, что общественные настроения за это время заметно изменились. Если в 2022 году главным для жителей страны были адаптация к санкциям и новым условиям, то к 2026 году все чаще стали говорить о рисках рецессии.

По мнению Титова, российские власти продолжают увеличивать военные расходы, одновременно ограничивая возможности гражданской экономики. В 2026 году в стране повысили НДС с 20% до 22%, а также усилили налоговую нагрузку на малый и средний бизнес. Во время Петербургского международного экономического форума многие участники уже допускали, что сложный период для экономики может продлиться как минимум три года.

Вместе с тем эксперт считает, что нынешняя ситуация существенно отличается от обстоятельств, которые привели к распаду СССР. Он напоминает, что Советский Союз рухнул не только из-за экономических проблем, но и вследствие политических реформ Михаила Горбачева, ослабивших центральную власть. Современная Россия, напротив, построена на жесткой вертикали власти, которая с начала 2000-х годов последовательно укреплялась.

После начала полномасштабной войны контроль государства над обществом, по оценке автора, стал еще более жестким. Оппозиция была практически ликвидирована, а крупный бизнес оказался в большей зависимости от государства.

Несмотря на дефицит топлива и очереди на автозаправках, Титов не считает, что Россия столкнулась с системным кризисом. По его оценке, у Кремля пока сохраняются инструменты для стабилизации экономики, включая дальнейшее снижение ключевой ставки и возможную девальвацию рубля для увеличения экспортных доходов.

Автор также обращает внимание, что война продолжает создавать серьезные экономические вызовы и для Украины. Страна остается зависимой от финансовой поддержки западных партнеров, а взаимные удары по энергетической инфраструктуре усиливают риски перед зимним периодом.

В итоге Титов приходит к выводу, что экономические трудности сами по себе вряд ли заставят Кремль изменить курс. По его мнению, руководство России не готово к серьезным уступкам, а поскольку обе стороны рассчитывают добиться своих целей, вероятность скорого завершения войны остается низкой.

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