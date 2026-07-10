закрыть
10 июля 2026, пятница, 14:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России изменились настроения по поводу войны в Украине

2
  • 10.07.2026, 13:17
  • 2,150
В России изменились настроения по поводу войны в Украине

В 2026 году все чаще стали говорить о рисках рецессии.

Экономические последствия войны все сильнее ощущаются в России, однако говорить о повторении сценария распада Советского Союза пока преждевременно. Такое мнение в статье для The Independent высказал обозреватель Александр Титов.

По его словам, удары украинских беспилотников по нефтяной инфраструктуре привели к дефициту топлива, который стал первым заметным последствием войны для большинства россиян. При этом ухудшение экономической ситуации началось еще раньше.

Автор отмечает, что общественные настроения за это время заметно изменились. Если в 2022 году главным для жителей страны были адаптация к санкциям и новым условиям, то к 2026 году все чаще стали говорить о рисках рецессии.

По мнению Титова, российские власти продолжают увеличивать военные расходы, одновременно ограничивая возможности гражданской экономики. В 2026 году в стране повысили НДС с 20% до 22%, а также усилили налоговую нагрузку на малый и средний бизнес. Во время Петербургского международного экономического форума многие участники уже допускали, что сложный период для экономики может продлиться как минимум три года.

Вместе с тем эксперт считает, что нынешняя ситуация существенно отличается от обстоятельств, которые привели к распаду СССР. Он напоминает, что Советский Союз рухнул не только из-за экономических проблем, но и вследствие политических реформ Михаила Горбачева, ослабивших центральную власть. Современная Россия, напротив, построена на жесткой вертикали власти, которая с начала 2000-х годов последовательно укреплялась.

После начала полномасштабной войны контроль государства над обществом, по оценке автора, стал еще более жестким. Оппозиция была практически ликвидирована, а крупный бизнес оказался в большей зависимости от государства.

Несмотря на дефицит топлива и очереди на автозаправках, Титов не считает, что Россия столкнулась с системным кризисом. По его оценке, у Кремля пока сохраняются инструменты для стабилизации экономики, включая дальнейшее снижение ключевой ставки и возможную девальвацию рубля для увеличения экспортных доходов.

Автор также обращает внимание, что война продолжает создавать серьезные экономические вызовы и для Украины. Страна остается зависимой от финансовой поддержки западных партнеров, а взаимные удары по энергетической инфраструктуре усиливают риски перед зимним периодом.

В итоге Титов приходит к выводу, что экономические трудности сами по себе вряд ли заставят Кремль изменить курс. По его мнению, руководство России не готово к серьезным уступкам, а поскольку обе стороны рассчитывают добиться своих целей, вероятность скорого завершения войны остается низкой.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров