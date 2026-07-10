Ученые выяснили, что помогает людям получать удовольствие от работы 2 10.07.2026, 9:56

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Фото: depositphotos

Есть три условия.

Почему кто-то ненавидит понедельники, а кто-то увлечённо думает о работе даже во время выходных? Учёные из Норвегии и Австралии провели обзор исследований и выяснили, что помогает людям получать удовольствие от рабочего процесса, пишет «Нож».

Команда проанализировала 1192 научные статьи, опубликованные в течение последних 35 лет. Все работы были посвящены поиску факторов, влияющих на самореализацию сотрудников внутри компаний.

Обзор показал, что работники успешно справляются со всеми задачами при соблюдении трёх условий. Похоже, для любви к работе человеку нужно удовлетворять потребность в автономности и чувстве сопричастности, а также осознавать свою компетентность.

Потребность в независимости — это желание ощущать, что работодатель тебе доверяет и ты можешь решать задачи без постоянного контроля со стороны менеджеров. Потребность в компетентности — желание чувствовать себя профессионалом, который постоянно совершенствует навыки. Последний же фактор связан с микроклиматом в компании — с тем, комфортно ли сотруднику взаимодействовать с коллективом.

«Коллеги, которые поддерживают, руководители, которые умеют слушать, и чувство сопричастности — всё это влияет на мотивацию и благополучие, — заключает доктор Мэрилен Ганье, соавтор обзора из Университета Кертина (Австралия). — Даже короткие моменты искренней поддержки могут многое изменить».

По мнению исследователей, каждый человек способен самостоятельно улучшать рабочее пространство. Они посоветовали всем, кто пока не планирует увольняться, больше общаться с коллегами, осваивать новые навыки и не бояться обсуждать условия труда с начальством.

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