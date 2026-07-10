ISW: Украина начала новый этап крымской операции 1 10.07.2026, 10:24

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ВСУ сосредоточили удары на российских судах.

Украина перешла к новому этапу изоляции оккупированного Крыма. Силы обороны Украины сосредоточили удары на российских судах, которые доставляют на полуостров топливо морским путем.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

По оценке аналитиков США, изменение тактики связано с тем, что постоянные украинские удары по наземной логистике вынудили страну-агрессора активнее использовать морские маршруты для снабжения Крыма горючим.

В ISW обращают особое внимание на атаку в ночь с 8 на 9 июля. По данным командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди, украинские дроны поразили 14 российских судов в Азовском море, включая 12 бензовозов, буксир и сухогруз.

По его словам, за последние четыре дня были поражены 35 российских судов различных типов.

В ISW считают, что украинские удары по морским маршрутам будут и дальше осложнять снабжение оккупированного Крыма, а проблемы оккупантов с логистикой и обеспечением полуострова будут только усугубляться.

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