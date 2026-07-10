Белорусам напомнили об абсурдном законе о «20 сантиметрах»6
- 10.07.2026, 10:33
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Грозят штрафами.
Белорусам могут выписать штрафы за высокую траву на придомовых и дачных участках. Об этом сообщили в эфире госТВ.
В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды напомнили, что в Беларуси установлены требования к содержанию территорий: высота травы не должна превышать 20 сантиметров.
Как пояснили в ведомстве, такие нормы связаны с вопросами санитарной безопасности, предупреждением пожаров и поддержанием ухоженного вида территорий. Кроме того, заросшие участки могут стать благоприятной средой для распространения клещей.
«За нескошенную траву предусмотрена ответственность», — сообщила консультант управления Минприроды Юлия Сакович.
За нарушение требований владельцам участков может грозить штраф до 25 базовых величин. В июле 2026 года это составляет до 1125 белорусских рублей.
Отметим, данный закон вызвал у белорусов недовольство. Люди поражаются его абсурдности и записывают ролики в Сети.