Белорусы стали требовать от властей соблюдения своего же закона

Белорусы стали требовать от властей соблюдения своего же закона2
- 3.06.2025, 14:54
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В соцсетях появился ряд видео.
Ряд видео выложили в соцсетях жители Гомельской области на тему покоса травы во дворах многоквартирных домов. Жители требуют от местных властей, чтобы те соблюдали свой же закон о покосе травы выше 20 сантиметров, пишет «Флагшток».
Горожане выкладывают видео с заросшими газонами на коммунальных участках. В частности, один из пользователей показал двор на улице Бориса Царикова в Гомеле.
«Смотрите, какая трава стоит — метр! Еще ни разу в этом году никто не косил. Находимся в каких-то зарослях», — возмутился горожанин.
Он отметил, что Лукашенко выпустил новый указ, который игнорируют коммунальные службы.
«Почему он не распространяется на государственные конторы и ЖЭУ не выписывают штрафы? Так нет, надо обычный народ штрафовать», — заявил гомельчанин.
В комментариях написали, что буквально назавтра после выхода ролика трава в этом дворе была покошена.
В целом, видео вызвало бурное обсуждение, набрав более 1 тысячи комментариев. Подключились жители других городов:
• «В Минске в Чижовке то же самое, трава по пояс и всем все равно, зато людям штраф давать — так это они быстро!»
• «У нас так же в центре Витебска на Черняховского во дворе, трава по пояс».
Присоединились к тренду и пользователи из райцентров Гомельской области, например, в Жлобине, тоже возмущаясь бездействием местных коммунальников.