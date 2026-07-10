Кажется, шмели умеют выражать эмоции 10.07.2026, 12:01

Поведение этих насекомых устроено куда сложнее, чем предполагалось ранее.

Например, уже известно, что они обладают хорошим чувством ритма. При этом разобраться в эмоциях насекомых куда сложнее: в конце концов, у них нет такой подвижной лицевой мускулатуры, подобной лицевым мышцам млекопитающих, пишет «Нож».

Международная группа учёных решила провести эксперимент над земляными шмелями (Bombus terrestris). Команде захотелось понять, как насекомые отреагируют на разные угощения: на каплю сладкой воды и на каплю солёной воды с хинином. Во время «дегустации» Bombus terrestris снимали на камеру с высоким разрешением.

«Есть ли у шмелей какой-либо внутренний мир?» — задался вопросом Эндрю Бэррон, соавтор исследования из Университета Маккуори в Сиднее (Австралия).

Шмели высунули мохнатые язычки сразу после того, как попробовали сладкую жидкость. На солёную воду насекомые отреагировали иначе: покачали головами и попытались очистить рот.

Далее учёные усложнили условия эксперимента. На этот раз они разбавили сладкую жидкость небольшим количеством соли, что привело к значительному сокращению случаев выпячивания язычка. На последнем этапе шмелям ввели дофамин — гормон, который влияет в том числе на мотивацию к поиску пищи — и дали им те же угощения.

Результаты показали, что, вытягивая язычки, шмели не просто подчинялись инстинктам, а как бы оценивали вкусовые качества воды. При этом всё ещё неясно, можно ли с полной уверенностью назвать их действия выражением эмоций.

«Они оценивают окружающий мир, они переживают по поводу происходящего, а не являются роботам, работающими по алгоритму», — заключил Бэррон.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com