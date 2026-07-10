ВСУ за четверо суток поразили более 27% российских судов, находящихся в Азовском море 10.07.2026, 12:01

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Киев может полностью парализовать движение в этой акватории.

В Азовском море могут находиться около 120 российских судов различных типов. За четверо суток Силы беспилотных систем ВСУ поразили 35 из них, или 27,5%, пишет Defense Express в пятницу, 10 июля.

В ночь на 9 июля Силы специальных операций поразили еще 14 российских судов, что стало самым большим количеством за одни сутки с момента начала операции по уничтожению теневого флота РФ в Азовском море 6 июля.

Фото - Copernicus

Фото - Copernicus

Спутниковые снимки SAR от 7 июля свидетельствуют о том, что большинство из 120 судов, находящихся в акватории — это сухогрузы, а остальные — нефтяные танкеры.

Количество российских кораблей, пораженных Силами обороны Украины за последние дни — это показатели второстепенной важности, пишет Defense Express. По мнению аналитиков, главное — это расширение украинской кампании ударов средней дальности (middle strike) с временно оккупированных территорий на Азовское море, которое служит важным логистическим маршрутом и альтернативным каналом снабжения аннексированного Крыма.

Фото - Copernicus

Фото - Copernicus

В Defense Express поясняют, что количество судов у россиян — в частности, танкеров — в разы меньше количества грузовиков и топливозаправщиков, а в море нет укрытий, поэтому парализовать там движение будет еще проще, чем на суше.

Фото - Copernicus

После первых атак СБС в Азовском море оккупанты уже ускорили проверку судов перед проходом через Керченский пролив или вовсе отменили её, свидетельствуют спутниковые снимки.

1 июля, до начала массированных ударов, по обе стороны Крымского моста на якоре стояли десятки судов в ожидании разрешения. Теперь видно, что количество судов на стоянке значительно сократилось, а в проливе наблюдается бурная активность, отмечает Defense Express.

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