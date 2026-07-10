США нацелились на один из последних источников доходов Кубы 5 10.07.2026, 12:48

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Вашингтон взялся за кубинских врачей по всему миру.

Администрация президента США Дональда Трампа усиливает давление на Кубу, сделав одной из главных целей знаменитые зарубежные медицинские миссии острова. Именно отправка врачей и медсестер за границу считается одним из крупнейших источников валютных поступлений для Гаваны, ежегодно принося миллиарды долларов, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По данным The Wall Street Journal, Вашингтон оказывает давление на государства Латинской Америки и Карибского бассейна, чтобы те отказались от сотрудничества с Кубой или пересмотрели действующие соглашения. Американские власти предупреждают иностранных чиновников о возможных визовых ограничениях и других мерах, если они сохранят участие в программе.

Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что кубинские медицинские миссии являются формой принудительного труда. По его словам, врачи не получают полной оплаты, а значительная часть средств поступает государству. В Гаване эти обвинения отвергают, называя программу гуманитарной помощью.

Под давлением США уже изменили свою политику Ямайка, Гватемала, Багамы и Гондурас. Из Гватемалы начали выводить более 400 кубинских медиков, а новые власти Гондураса отправили домой свыше 150 специалистов.

Однако далеко не все страны готовы отказаться от кубинских врачей. Руководство Сент-Люсии заявило, что без них национальная система здравоохранения фактически не сможет работать. Аналогичной позиции придерживаются и другие государства региона, где кубинские медики десятилетиями обеспечивают медицинскую помощь в сельских районах и небольших больницах.

По оценкам аналитиков, сегодня за рубежом работают около 24 тысяч кубинских медицинских специалистов. В 2024 году эта программа принесла Кубе около 5,3 млрд долларов — примерно половину всей экспортной выручки страны.

Эксперты отмечают, что для Гаваны медицинские миссии имеют не только экономическое, но и политическое значение, укрепляя влияние Кубы за рубежом и поддерживая ее международный авторитет.

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