Вышел на волю музыкант, задержанный в 2020 году 3 10.07.2026, 13:03

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Алексей Санчук

Фото: spring96.org

Алексей Санчук играл на барабанах на акциях протеста.

Барабанщик Алексей Санчук был задержан в ноябре 2020-го на репетиционной точке в Минске вместе с другими барабанщиками. Его обвинили под двум протестным статьям и приговорили к шести годам колонии. Мужчина освободился в июле 2026-го, сообщил правозащитный центр «Вясна».

Алексей Санчук был задержан 4 ноября 2020 года на репетиционной точке в Минске вместе с еще примерно десятком музыкантов. При задержании его избили, заставили показать содержимое телефона. После этого осудили на 15 суток якобы за участие в несанкционированной акции, но после ареста он на свободу не вышел.

Санчука обвинили по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 и 2 ст. 342 (Организация, подготовка действий, активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок),

ч. 3 ст. 293 (Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках),

п. 13 ч. 2 ст. 293 (Подготовка к участию в массовых беспорядках).

Суд Московского района Минска 13 мая 2021 приговорил Санчука к шести годам лишения свободы. Мужчина отбывал срок в шкловской ИК № 17.

«Вышел на свободу в июле 2026 года», — такое короткое дополнение было опубликовано ПЦ «Вясна» на странице политзаключенного Санчука.

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