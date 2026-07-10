Атака дронов: в российском Таганроге началась срочная эвакуация 2 10.07.2026, 9:01

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Фото: Exilenova+

Горит порт.

Власти российского Таганрога проводят эвакуацию жителей района, попавшего под атаку БПЛА, сообщила в своем канале в Мах глава города Светлана Камбулова.

«Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем людей, чьи дома попали в зону ЧС», — написала Камбулова.

По предварительным данным, горит портовый терминал ООО «Курганнефтепродукт» (ОАО «Югтранзитсервис»), специализирующийся на перевалке нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морские суда.

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