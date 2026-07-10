WSJ: Украинские дроны достигли Сибири 10.07.2026, 9:47

1,214

Фото: Supernova+

Для Путина это может стать последней каплей.

Украинские беспилотники в понедельник атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, расположенный в сибирском Омске. По данным The Wall Street Journal, этот удар стал свидетельством того, что Украина существенно расширила радиус своих дальнобойных операций.

Издание отмечает, что системы противовоздушной обороны в районе Омского НПЗ были развиты слабо, поскольку российские власти считали объект слишком удаленным от Украины, чтобы он мог стать целью атаки.

До недавнего времени украинские удары по территории России ограничивались европейской частью страны, находящейся примерно в 1600 километрах от подконтрольной Киеву территории. Однако Омск расположен почти в 2400 километрах по прямой. По оценке компании Fire Point, дальность действия беспилотников, использованных в этой операции, достигает 3400 километров.

Как пишет The Wall Street Journal, это означает, что теперь под угрозой оказываются обширные районы России, включая основные нефтегазовые объекты Западной Сибири и сотни стратегически важных военных объектов. При этом российская система ПВО уже испытывает серьезную нагрузку из-за регулярных атак украинских ракет и беспилотников.

С начала года ударам подверглись все крупнейшие нефтеперерабатывающие предприятия европейской части России. В результате выпуск бензина сократился как минимум на четверть, что привело к дефициту топлива, очередям на автозаправках и введению ограничений в ряде регионов. Кроме того, в стране начинает ощущаться нехватка дизельного топлива, поэтому Москва объявила о запрете его экспорта.

«В каком-то смысле удар по Омску вполне может стать последней каплей. Это действительно серьезный сигнал, и чем дальше Украина способна наносить удары, тем больше проблем возникает у российской энергетической системы», — заявил эксперт Оксфордского института энергетических исследований Джеймс Хендерсон.

Одновременно с ударами по удаленным объектам Украина продолжает атаковать цели на оккупированных территориях юга страны и в Крыму, расположенные на расстоянии от 80 до 240 километров.

По словам бывшего маршала авиации Королевских ВВС Великобритании Эдварда Стрингера, Россия фактически лишилась как оперативной, так и стратегической глубины обороны.

«Количество средств ПВО ограничено, и невозможно одновременно прикрыть линию фронта и всю территорию страны. Чем больше объектов приходится защищать — фактически вплоть до Владивостока, — тем более уязвимой становится оборона, а Украине легче поражать цели в российском тылу», — отметил он.

По оценке The Wall Street Journal, теперь в зоне поражения украинских беспилотников находятся терминал по экспорту сжиженного природного газа на Ямале, крупнейшие нефтегазовые месторождения Западной Сибири, трубопроводная инфраструктура и ряд важнейших предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.

Экономисты считают, что именно нефтеперерабатывающая отрасль остается одним из самых слабых мест российской экономики. Из-за зависимости внутреннего рынка от дешевого топлива государству приходится увеличивать субсидии для сельского хозяйства, авиаперевозчиков и других отраслей, в то время как экспортные доходы сокращаются.

Российский эксперт по энергетике Михаил Крутихин полагает, что дефицит топлива может затронуть не только гражданский сектор, но и снабжение армии, а также привести к перебоям с доставкой продуктов и других товаров.

Украинские и западные чиновники рассчитывают, что усиливающееся давление на российскую экономику со временем может вынудить Владимира Путина прекратить войну.

По данным Financial Times, последствия топливного кризиса уже ощущают около 50 миллионов жителей России — примерно 35% населения страны. Аналитики оценивают, что из строя выведено от 20 до 40% нефтеперерабатывающих мощностей.

На этом фоне Россия резко нарастила импорт бензина из Беларуси. В июне поставки достигли рекордных 141 тысячи тонн. Несмотря на то что этот объем значительно уступает ежедневному внутреннему потреблению, он оказался в 141 раз выше, чем год назад.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com