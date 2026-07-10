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Появилась еще одна точка на карте, куда белорусам станет легче попасть

  • 10.07.2026, 9:41
Появилась еще одна точка на карте, куда белорусам станет легче попасть

Достаточно обычной шенгенской визы.

У белорусов вскоре может появиться еще одно направление, куда можно будет отправиться по обычной шенгенской визе.

Об этом сообщил Telegram-канал «Собирай рюкзак».

Речь идет о Гибралтаре — британской заморской территории на юге Пиренейского полуострова, которая граничит с Испанией. Сейчас попасть туда по суше можно только с испанской стороны. При этом гражданам Беларуси для въезда необходима британская или гибралтарская виза со сроком действия не менее шести месяцев.

Однако уже с 15 июля 2026 года правила въезда могут измениться. Ожидается, что с этой даты Гибралтар начнет применять шенгенские нормы пограничного контроля.

Это станет возможным благодаря временному вступлению в силу ранее согласованного «Гибралтарского соглашения» между Европейским союзом и Великобританией.

Хотя документ не предусматривает официального присоединения Гибралтара к Шенгенской зоне, он позволит обеспечить свободное перемещение людей и товаров между территорией и Испанией.

«Для обычных туристов это будет означать возможность свободного въезда из Испании в Гибралтар так же, как сейчас можно без ограничений попасть из Франции в Монако, из Италии — в Сан-Марино или Ватикан», — говорится в сообщении источника.

Гибралтар расположен на пересечении Европы и Африки, а также Атлантического океана и Средиземного моря. Это место привлекает путешественников богатой историей, необычным сочетанием культур и живописными видами.

Главной достопримечательностью территории считается знаменитая Гибралтарская скала высотой более 400 метров. На ее склонах обитают маготы — единственные дикие обезьяны в Европе.

В ясную погоду с побережья Гибралтара можно увидеть испанский автономный город Сеуту, а также побережье Марокко.

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