Лукашенко стало плохо на «день независимости»? 1 3.07.2026, 15:42

Вместо диктатора выступал Вольфович.

Торжественные мероприятия, посвященные «дню независимости», в мемориальном комплексе «Курган Славы» в этом году прошли без участия Александра Лукашенко. Об этом свидетельствуют кадры прямой трансляции, которую вел с места события гостелеканал «Первый информационный».

В церемонии приняли участие чиновники: премьер-министр Александр Турчин, госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой, руководитель Нацбанка Роман Головченко, председатель «совета республики национального собрания» Наталья Кочанова и другие.

Участники торжественного мероприятия возложили цветы к мемориалу. Венок от Александра Лукашенко принесли военнослужащие роты почетного караула.

Затем перед присутствующими выступил Александр Вольфович.

— Разрешите выполнить поручение Лукашенко, который сегодня решает задачи стратегического характера во имя процветания нашей страны, поздравить всех присутствующих и весь белорусский народ с «днем независимости» Республики Беларусь.

Госсекретарь Совбеза в своей речи напомнил о борьбе белорусов за освобождение от немецко-фашистских захватчиков, призвал почтить павших минутой молчания, а также отметил, что будущее Беларуси — это молодежь, которая пришла 3 июля на Курган Славы.

Он подчеркнул, что «международная обстановка накалена до предела».

— Вы видите, что происходит у наших границ. Несмотря на это, мы контролируем ситуацию. Страна под надежной защитой силового блока. Вместе с тем независимость требует единства и общей ответственности за судьбу нашего государства, — заключил Вольфович, призвав беречь мир, семью и страну.

В церемонии возложения венка и цветов на Кургане Славы 3 июля Александр Лукашенко принимал участие как минимум в 2025, 2023, 2022, 2021 годах. В 2024 году Александр Лукашенко сначала выступил 2 июля на торжественном собрании, посвященном Дню независимости, а на следующий день — держал речь на на военном параде к 80-летию освобождения Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com