Сладкая жевательная резинка может временно снижать давление 2 3.07.2026, 16:32

Ученые обнаружили неожиданный эффект.

Жевание сладкой жевательной резинки после употребления овощей, богатых нитратами, может временно усиливать естественный механизм, способствующий расширению кровеносных сосудов и снижению артериального давления. Однако исследователи подчеркивают, что использовать жевательную резинку с сахаром в качестве средства для борьбы с гипертонией нельзя из-за ее негативного влияния на зубы и обмен веществ.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

Ученые из Королевского колледжа Лондона изучали, как происходит преобразование пищевых нитратов в полезные для организма соединения. Нитраты, содержащиеся в свекле, шпинате, капусте кале и других овощах, сами по себе не влияют на сосуды. Сначала бактерии в ротовой полости превращают их в нитриты, а уже после этого в организме образуется оксид азота. Именно это вещество помогает расслаблять кровеносные сосуды, улучшает кровообращение и способствует снижению артериального давления.

Чтобы проверить, можно ли усилить этот процесс, исследователи провели эксперимент с участием здоровых добровольцев. Все участники выпили свекольный сок, после чего их разделили на две группы. Одна группа в течение трех-шести часов жевала жевательную резинку с сахаром, другая — без сахара.

Результаты показали, что сахар делал слюну более кислой, создавая более благоприятные условия для бактерий, отвечающих за преобразование нитратов. У участников, которые жевали сладкую жевательную резинку, содержание нитритов в слюне было на 45% выше, а уровень этих соединений в крови — на 25% выше по сравнению с группой, которая использовала безсахарную жевательную резинку.

Кроме того, исследователи зафиксировали небольшое снижение артериального давления. По их данным, систолическое и диастолическое давление снижалось примерно на 3 и 2 мм рт. ст. соответственно.

Несмотря на такие результаты, авторы работы призывают не рассматривать сладкую жевательную резинку как средство лечения или профилактики повышенного давления. Они подчеркивают, что эффект носит временный характер и длится всего несколько часов, тогда как регулярный контакт зубов с сахаром повышает риск развития кариеса. Кроме того, чрезмерное потребление сахара может негативно влиять на кардиометаболическое здоровье, в частности способствовать развитию инсулинорезистентности и нарушений обмена веществ.

По мнению исследователей, практическая ценность открытия заключается не в рекомендации жевать сладкую жвачку, а в более глубоком понимании того, как работает механизм преобразования нитратов в организме. Они предполагают, что сочетание овощей, богатых нитратами, с натурально сладкими фруктами может помогать поддерживать этот естественный процесс без избыточного потребления сахара.

Следующим этапом работы станет поиск безопасных для зубов и обмена веществ способов создать аналогичные условия в полости рта без использования сахара. Также ученые планируют провести более масштабное клиническое исследование, в частности с участием спортсменов, которые часто употребляют свекольный сок для поддержания физической выносливости.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com