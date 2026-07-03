Белорус не ходил на работу и заработал 25 тысяч рублей 3.07.2026, 16:07

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Фото: Jooinn

Возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями возбудили в отношении руководителя одного из столичных учреждений образования, сообщили в Генпрокуратуре.

В сентябре 2023 года женщина фиктивно трудоустроила к себе своего партнера. Мужчина на работу не выходил, а в табели учета рабочего времени вносились ложные сведения.

Действия фигурантки причинили учреждению образования 25 тысяч рублей ущерба. В отношении нее возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

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