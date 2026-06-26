Подробности удара по Керчи: атакованы корабли и средства ПВО 2 26.06.2026, 12:50

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Стоимость пораженных судов составляет сотни миллионов долларов.

Украинские военные нанесли успешные удары по судам военного обеспечения, находившимся на территории судостроительного завода «Затока» во временно оккупированной Керчи, а также по средствам противовоздушной обороны противника в районе Керченского пролива. Подробности сообщил пресс-центр СБУ.

«Выполняя поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции воздействия на РФ, бойцы «Альфы» СБУ нанесли успешные удары по судам военного обеспечения, находившимся на территории судостроительного завода «Затока» во временно оккупированной Керчи. Также были поражены средства противовоздушной обороны российских войск в районе Керченского пролива», – говорится в сообщении.

В ходе спецоперации беспилотники СБУ нанесли удары по кабельным судам проекта 15310 «Волга» и «Вятка», а также по грузопассажирскому парому «Петропавловск», готовность которого составляла 96%. В результате ударов на них возник масштабный пожар.

В спецслужбе отметили, что «Волга» и «Вятка» строились для Минобороны РФ. Их назначение – развертывание системы гидроакустического наблюдения «Гармония» для подводной военной разведки. Кроме того, они могут устанавливать неконтактные мины для поражения кораблей, подводных трубопроводов, кабелей и других объектов критической инфраструктуры. Стоимость каждого из этих судов составляет сотни миллионов долларов.

Кроме того, беспилотники СБУ поразили вооружение и радиолокационную станцию, входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400, который прикрывал район Керченского пролива.

«Системная работа СБУ по поражению российской военной инфраструктуры во временно оккупированном Крыму лишает врага возможности использовать полуостров в качестве логистического и военного хаба. Уничтожение средств ПВО открывает путь для новых высокоточных ударов, а вывод из строя кораблей и портовой инфраструктуры подрывает способность оккупантов обеспечивать свою группировку», – подчеркнули в СБУ.

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