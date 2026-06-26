Украинские дроны атаковали Керчь: в районе переправы прогремели взрывы

Украинские дроны атаковали Керчь: в районе переправы прогремели взрывы1
- 26.06.2026, 11:28
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Удар также нанесен по местному аэродрому.
В ночь на 26 июня беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. Серия взрывов была слышна в районе Керчи, БПЛА фиксировали вблизи Керченской паромной переправы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы и мониторинговые сервисы.
После серии взрывов жители Керчи сообщили о сильном запахе гари, который ощущался в городе.
По состоянию на утро официальной информации о последствиях атаки, возможных повреждениях или пострадавших не поступало. Мониторинговые ресурсы продолжают отслеживать ситуацию на временно оккупированном полуострове.
Сервис NASA FIRMS также фиксирует пожар в районе дислокации средств ПВО «Панцирь С-1» и аэродрома.