Украинские дроны атаковали Керчь: в районе переправы прогремели взрывы 1 26.06.2026, 11:28

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Удар также нанесен по местному аэродрому.

В ночь на 26 июня беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. Серия взрывов была слышна в районе Керчи, БПЛА фиксировали вблизи Керченской паромной переправы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы и мониторинговые сервисы.

После серии взрывов жители Керчи сообщили о сильном запахе гари, который ощущался в городе.

По состоянию на утро официальной информации о последствиях атаки, возможных повреждениях или пострадавших не поступало. Мониторинговые ресурсы продолжают отслеживать ситуацию на временно оккупированном полуострове.

Сервис NASA FIRMS также фиксирует пожар в районе дислокации средств ПВО «Панцирь С-1» и аэродрома.

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