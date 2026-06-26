закрыть
26 июня 2026, пятница, 12:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские дроны атаковали Керчь: в районе переправы прогремели взрывы

1
  • 26.06.2026, 11:28
  • 1,436
Украинские дроны атаковали Керчь: в районе переправы прогремели взрывы

Удар также нанесен по местному аэродрому.

В ночь на 26 июня беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. Серия взрывов была слышна в районе Керчи, БПЛА фиксировали вблизи Керченской паромной переправы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы и мониторинговые сервисы.

После серии взрывов жители Керчи сообщили о сильном запахе гари, который ощущался в городе.

По состоянию на утро официальной информации о последствиях атаки, возможных повреждениях или пострадавших не поступало. Мониторинговые ресурсы продолжают отслеживать ситуацию на временно оккупированном полуострове.

Сервис NASA FIRMS также фиксирует пожар в районе дислокации средств ПВО «Панцирь С-1» и аэродрома.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко