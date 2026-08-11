Румыния подорвала два российских дрона

Румыния подорвала два российских дрона3
- 11.08.2026, 22:55
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Видеофакт.
Во вторник румынские военные ликвидировали два беспилотника типа «Гербера», обнаруженных в экономической зоне страны недалеко от газового месторождения Neptun Deep в Черном море.
Об этом 11 августа сообщил в «Фейсбуке» исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ.
Дроны заметили более чем в 166 км к востоку от Констанцы — их зафиксировал экипаж судна, работавшего у платформы. К месту сразу же направили корабль береговой охраны с саперами.
Румынская сторона связалась с украинскими партнерами по поводу происхождения беспилотников — по словам Мируце, Украина подтвердила, что эти системы ей не принадлежат. Помимо самих дронов, на воде были обнаружены и дополнительные обломки неустановленного происхождения.
Чтобы исключить риски для судов и персонала, работающих в районе Neptun Deep, было принято решение уничтожить дроны путем контролируемого подрыва.