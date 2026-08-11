Румыния подорвала два российских дрона 3 11.08.2026, 22:55

4,972

Видеофакт.

Во вторник румынские военные ликвидировали два беспилотника типа «Гербера», обнаруженных в экономической зоне страны недалеко от газового месторождения Neptun Deep в Черном море.

Об этом 11 августа сообщил в «Фейсбуке» исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ.

Дроны заметили более чем в 166 км к востоку от Констанцы — их зафиксировал экипаж судна, работавшего у платформы. К месту сразу же направили корабль береговой охраны с саперами.

Румынская сторона связалась с украинскими партнерами по поводу происхождения беспилотников — по словам Мируце, Украина подтвердила, что эти системы ей не принадлежат. Помимо самих дронов, на воде были обнаружены и дополнительные обломки неустановленного происхождения.

Чтобы исключить риски для судов и персонала, работающих в районе Neptun Deep, было принято решение уничтожить дроны путем контролируемого подрыва.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com