В 16 регионах РФ возобновились проблемы с бензином на заправках 2 11.08.2026, 23:21

3,504

Удары ВСУ достигают своих целей.

Возобновившиеся проблемы с топливом на заправках, вызванные новыми ударами ВСУ по российским нефтезаводам, охватили уже как минимум 16 регионов. Как пишет «7×7», за прошедшие сутки ограничения на отпуск бензина, которые в июле начали ослаблять на фоне «переключения» дронов ВСУ на склады Wildberries, распространились еще на три субъекта. Например, в Ачинском округе Красноярского края, где проживают более 110 тысяч человек, 13 из 47 заправок не работают, сообщила замруководителя округа Наталия Григорьева. По ее информации, по несколько типов бензина можно купить лишь на 16 АЗС. Также власти отчиталась о нехватке 294 тонн дизтоплива и 16,6 тонны бензина АИ-92 для сельхозпроизводителей, пишет The Moscow Times.

В Башкортостане, где за август дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе, на заправках введен временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Жители жалуются главе республики Радию Хабирову, что из-за этого не могут заправлять газонокосилки. В Минпромэнерго региона ограничение подтвердили, попросив жителей отнестись к ситуации с пониманием. Власти также заявили, что в «красной зоне» по топливу в Башкирии находятся три района — Балтачевский, Иглинский и Илишевский, а в Стерлитамаке не работают семь из 26 АЗС. Также сохранение дефицита топлива констатировали в облдуме Саратовской области.

Как сообщил депутат от ЛДПР Станислав Денисенко, на ряде АЗС региона выделили отдельные колонки для экстренных служб, но ими стали пользоваться и владельцы частных автомобилей — «приближенные к власти». Член фракции КПРФ Владимир Есипов заявил, что не смог заправиться на станции «Лукойла», так как бензин закончился.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил о напряженной ситуации с бензином в регионе, передает «Площадь». «Не буду подслащивать горькую пилюлю: в ближайшую неделю-две серьезного улучшения ожидать не стоит», — сказал он. Также глава региона попросил жителей о «взаимовыручке» и призвал по возможности «сократить поездки». «Если можете не доливать 10 литров до полного бака — человек, который приедет на заправку уже „на лампочке“, скажет вам спасибо… Ситуация сложная, но временная. Разберемся», — заверил он.

С аналогичным призывом выступила администрация Сочи, рекомендовавшая горожанам и гостям курорта перейти с личного транспорта на общественный. Бензин, по данным властей, в наличии лишь на двух третях городских заправок.

С начала августа сообщения об ограничениях на отпуск топлива на АЗС фиксировались в Краснодарском и Приморском краях, а также в Калужской, Ростовской, Тамбовской, Тульской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской, Ульяновской и Смоленской областях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com