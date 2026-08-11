Ливан первым в арабском мире отменил смертную казнь 5 11.08.2026, 23:44

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Министр юстиции заявил об «историческом шаге» для страны.

Парламент Ливана проголосовал за отмену смертной казни, заменив ее пожизненным заключением с принудительными работами. Страна стала первой в арабском мире, отказавшейся от высшей меры наказания, отмечает ABC News.

За отмену высказалось большинство из 128 депутатов, против выступила только фракция «Хезболлы». Присутствовавший в зале министр юстиции Адель Нассар назвал голосование «историческим шагом» для страны.

Фактически казни в Ливане не приводили в исполнение с января 2004 года, когда в стране начал действовать неофициальный мораторий. При этом суды продолжали выносить смертные приговоры, но их приостанавливали или заменяли другими наказаниями. Правозащитники, добивавшиеся либо закрепления моратория, либо полной отмены казни, приветствовали решение парламента. Исследователь Human Rights Watch по Ливану Рамзи Кайс заявил:

«Смертная казнь уникальна своей жестокостью и необратимостью и поражена произволом, предвзятостью и ошибками».

Он добавил, что страна окончательно откажется от наказания, которое никогда не следовало назначать.

Как именно будут исполнять новый приговор, неясно: часть депутатов признала, что условия наказания с принудительными работами пока не определены. Работы прописаны в ливанском законодательстве и фигурируют в решениях судов, но в последние годы почти не применялись — отмечается, что у обедневшего государства не хватает ни средств, ни возможностей содержать людей в переполненных тюрьмах.

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