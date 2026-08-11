Такого не было в Беларуси с 1999 года 6 11.08.2026, 22:49

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В небе сойдутся затмение и звездопад.

В ночь со среды на четверг, с 12 на 13 августа, жители Беларуси смогут наблюдать пик одного из самых ярких метеорных потоков года – Персеид. В пиковые часы интенсивность может доходить до 110 метеоров в час. Об этом рассказал заведующий Минским планетарием Александр Микулич, пишет smartpress.by.

По его словам, условия для наблюдений в 2026 году особенно удачные: пик Персеид приходится на период новолуния, поэтому свет Луны не будет мешать замечать даже слабые метеоры. Более того, в этот же день произойдёт солнечное затмение: последний раз два события сходились в августе 1999-го.

Оба события укладываются в одни сутки, и это редкость: солнечное затмение случается только в новолуние, а Персеиды достигают максимума в фиксированные числа, 12-13 августа. Чтобы одно совпало с другим, новолуние должно попасть точно в эти дни и при этом оказаться затмением. В прошлый раз так сошлось 11 августа 1999 года – тогда полоса полной фазы прошла по Европе, а следом наступила ночь Персеид.

Когда ждать пик Персеид в Беларуси?

Персеиды активны ежегодно примерно с 17 июля по 24 августа, однако максимум потока традиционно приходится на ночь с 12 на 13 августа.

В это время Земля проходит через наиболее плотную часть шлейфа частиц, оставленного кометой 109P/Свифта-Туттля. Влетая в атмосферу на скорости около 59-60 км/с, частицы раскаляются и сгорают на высоте примерно 80-100 км. Именно эти светящиеся следы и называют «падающими звездами».

Где лучше смотреть звездопад?

Главное условие – тёмное небо без облаков и городской засветки. Для наблюдений лучше выбрать открытую местность вдали от фонарей и зданий: поле, возвышенность, берег крупного водоема или природный парк.

Смотреть стоит в сторону созвездия Персея, где находится радиант метеорного потока. Однако концентрироваться на одной точке не нужно – лучше охватывать взглядом как можно большую часть неба. Микулич посоветовал приехать на место заранее и дать глазам около 30-40 минут, чтобы привыкнуть к темноте, передало информагентство БелТА.

Отметим, что максимум – до 110 метеоров в час – можно увидеть лишь в абсолютно тёмном небе вдали от городов. В черте Минска реально рассчитывать на десяток-полтора.

Нужен ли телескоп для наблюдения за Персеидами?

Телескоп или бинокль для звездопада не понадобятся. Из-за узкого поля зрения они, наоборот, могут помешать увидеть быстрые метеоры.

Лучше наблюдать Персеиды невооружённым глазом. А для съёмки на смартфон специалисты посоветовали использовать штатив или устойчивую опору, ручные настройки камеры и длинную выдержку.

Если в ночь с 12 на 13 августа небо окажется облачным, высокую активность Персеид можно будет застать также в соседние ночи – с 11 на 12 и с 13 на 14 августа.

А что насчёт солнечного затмения?

В разных частях Беларуси затмение будет выглядеть по-разному. Чем западнее находится наблюдатель, тем большую часть солнечного диска закроет Луна.

По данным Timeanddate.com – международного онлайн-сервиса, который публикует данные о времени, часовых поясах и астрономических явлениях, в том числе расчёты и карты затмений, – в Гродно Луна закроет около 76% площади солнечного диска. В Минске – около 51%, Витебске – 44%, Могилёве – 31%, Гомеле – примерно 14%.

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